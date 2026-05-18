18.05.2026 06:31:29

Fukuda Denshi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fukuda Denshi hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 258,25 JPY. Im Vorjahresviertel waren 216,16 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,84 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fukuda Denshi einen Umsatz von 39,61 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 683,41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 645,41 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 139,70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 139,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt wird am Montag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte weiter nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen