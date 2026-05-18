Fukuda Denshi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fukuda Denshi hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 258,25 JPY. Im Vorjahresviertel waren 216,16 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,84 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fukuda Denshi einen Umsatz von 39,61 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 683,41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 645,41 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 139,70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 139,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at