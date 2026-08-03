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03.08.2026 06:31:29
Fukuda Denshi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Fukuda Denshi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 113,97 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 100,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,99 Milliarden JPY – ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fukuda Denshi 30,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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