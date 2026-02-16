Fukuda gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fukuda stellte am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 132,32 JPY. Im Vorjahresviertel waren 164,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,52 Prozent auf 48,23 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 670,10 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 641,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 167,96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 166,59 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at