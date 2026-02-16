|
16.02.2026 06:31:31
Fukuda gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fukuda stellte am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 132,32 JPY. Im Vorjahresviertel waren 164,38 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,52 Prozent auf 48,23 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 670,10 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 641,55 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 167,96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 166,59 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.