Fukuda stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fukuda hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 242,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 185,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 41,86 Milliarden JPY gegenüber 40,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at