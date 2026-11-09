Fukuda verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fukuda hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 137,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 114,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 47,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at