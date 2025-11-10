Fukuda veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fukuda äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Fukuda hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 229,10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 179,82 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Fukuda 42,23 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at