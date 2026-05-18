18.05.2026 06:31:29

Fukui Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fukui Bank ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fukui Bank die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 139,74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 68,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 18,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,82 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 363,64 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 309,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Fukui Bank mit einem Umsatz von insgesamt 68,57 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 61,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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