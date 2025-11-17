|
Fukui Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Fukui Bank hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 28,61 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 55,37 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,17 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
