Fukui Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fukui Bank äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 244,52 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 126,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,58 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 16,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at