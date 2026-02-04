Fukui Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fukui Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 125,72 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fukui Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 2,52 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,89 Milliarden JPY – ein Plus von 10,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fukui Bank 16,20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at