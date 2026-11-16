Fukui Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fukui Bank hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 57,96 JPY. Im letzten Jahr hatte Fukui Bank einen Gewinn von -28,610 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,18 Prozent auf 20,56 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at