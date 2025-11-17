Fukui Computer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fukui Computer ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fukui Computer die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 28,76 JPY gegenüber 56,83 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Fukui Computer 4,29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at