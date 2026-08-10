Fukui Computer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fukui Computer hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 57,99 JPY. Im letzten Jahr hatte Fukui Computer einen Gewinn von 55,49 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,96 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,08 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at