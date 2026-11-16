|
16.11.2026 06:31:29
Fukui Computer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Fukui Computer gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 59,50 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fukui Computer 28,76 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Fukui Computer im vergangenen Quartal 4,14 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fukui Computer 4,29 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.