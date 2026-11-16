Fukui Computer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fukui Computer gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 59,50 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fukui Computer 28,76 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Fukui Computer im vergangenen Quartal 4,14 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fukui Computer 4,29 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at