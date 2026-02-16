Fukui Computer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fukui Computer hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 63,29 JPY gegenüber 61,64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 4,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at