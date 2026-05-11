|
11.05.2026 06:31:29
Fukui Computer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Fukui Computer ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fukui Computer die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 61,09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 37,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fukui Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 208,63 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 202,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Fukui Computer hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 16,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 14,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.