Fukui Computer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fukui Computer ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fukui Computer die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 61,09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 37,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fukui Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 208,63 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 202,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Fukui Computer hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 16,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 14,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at