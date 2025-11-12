|
12.11.2025 06:31:28
Fukuoka Financial Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Fukuoka Financial Group äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,320 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 870,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 731,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
