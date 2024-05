Fukuoka Financial Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fukuoka Financial Group hat am 13.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 716,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 623,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,12 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,76 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

