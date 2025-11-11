Fukuoka Financial Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fukuoka Financial Group hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 109,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 96,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 128,42 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 109,14 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at