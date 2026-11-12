Fukuoka Financial Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fukuoka Financial Group hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Fukuoka Financial Group einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,08 Prozent auf 1,10 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 871,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at