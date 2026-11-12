|
12.11.2026 06:31:28
Fukuoka Financial Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Fukuoka Financial Group hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Fukuoka Financial Group einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,08 Prozent auf 1,10 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 871,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!