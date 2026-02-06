Fukuoka Financial Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fukuoka Financial Group lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 860,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 734,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at