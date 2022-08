Fukuoka Financial Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fukuoka Financial Group präsentierte am 08.08.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel.

Fukuoka Financial Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 89,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 80,15 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 75,12 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fukuoka Financial Group 69,11 Milliarden JPY umgesetzt.

