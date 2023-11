Fukuoka Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Fukuoka Financial Group hat am 14.11.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 72,87 JPY gegenüber 73,10 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 100,30 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 27,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 85,91 JPY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 56,90 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at