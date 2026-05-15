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15.05.2026 06:31:29
Fukuoka Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fukuoka Financial Group hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 79,82 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fukuoka Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 60,30 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 155,06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,81 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 451,99 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Fukuoka Financial Group ein EPS von 381,54 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Fukuoka Financial Group 540,18 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 454,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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