Fukuoka Financial Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fukuoka Financial Group hat am 07.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 85,36 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 49,90 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fukuoka Financial Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 72,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 70,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at