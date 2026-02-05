Fukuoka Financial Group präsentierte Quartalsergebnisse

Fukuoka Financial Group hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 141,67 JPY. Im letzten Jahr hatte Fukuoka Financial Group einen Gewinn von 114,01 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Fukuoka Financial Group im vergangenen Quartal 132,60 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fukuoka Financial Group 111,85 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at