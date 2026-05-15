Fukuoka Financial Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fukuoka Financial Group ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fukuoka Financial Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fukuoka Financial Group 988,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 753,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,31 Prozent auf 3,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at