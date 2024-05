Fukuoka Financial Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fukuoka Financial Group hat sich am 13.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -5,24 JPY. Ein Jahr zuvor waren -7,980 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 106,35 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 324,76 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 165,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 398,70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 329,73 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 328,65 JPY je Aktie sowie einem Umsatz von 252,73 Milliarden JPY gelegen.

