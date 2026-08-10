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10.08.2026 06:31:29
Fukuoka Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fukuoka Financial Group hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Fukuoka Financial Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 151,92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 120,78 JPY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,87 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 124,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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