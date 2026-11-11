Fukuoka Financial Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fukuoka Financial Group lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 161,94 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fukuoka Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 109,72 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fukuoka Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 174,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 128,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at