09.02.2026 06:31:29
Fukushima Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fukushima Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 8,24 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,830 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Fukushima Bank im vergangenen Quartal 3,22 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fukushima Bank 2,61 Milliarden JPY umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
