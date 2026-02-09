Fukushima Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fukushima Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8,24 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,830 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Fukushima Bank im vergangenen Quartal 3,22 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fukushima Bank 2,61 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at