Fukushima Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fukushima Bank ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fukushima Bank die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fukushima Bank ein EPS von -37,300 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,83 Prozent auf 3,08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at