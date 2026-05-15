Fukushima Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fukushima Bank hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 8,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -7,210 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,38 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 21,12 JPY, nach -39,260 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,42 Prozent auf 12,43 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at