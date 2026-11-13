Fukushima Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fukushima Bank hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,44 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Fukushima Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at