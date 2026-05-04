FUKUSHIMA INDUSTRIES präsentierte Quartalsergebnisse

FUKUSHIMA INDUSTRIES veröffentlichte am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 84,83 JPY. Im Vorjahresviertel waren 83,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 36,99 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 306,74 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 299,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat FUKUSHIMA INDUSTRIES im vergangenen Geschäftsjahr 138,62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FUKUSHIMA INDUSTRIES 130,64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at