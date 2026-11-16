FUKUSHIMA INDUSTRIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FUKUSHIMA INDUSTRIES hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 90,03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FUKUSHIMA INDUSTRIES ein EPS von 78,08 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 37,81 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at