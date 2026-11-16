|
16.11.2026 06:31:29
FUKUSHIMA INDUSTRIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FUKUSHIMA INDUSTRIES hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 90,03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FUKUSHIMA INDUSTRIES ein EPS von 78,08 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 37,81 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.