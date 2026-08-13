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13.08.2026 06:31:29
FUKUTOME MEAT PACKERS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
FUKUTOME MEAT PACKERS präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
FUKUTOME MEAT PACKERS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 45,18 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 30,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,09 Prozent auf 5,82 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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