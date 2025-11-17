Fukuvi Chemical Industry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fukuvi Chemical Industry gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 13,58 JPY gegenüber 6,07 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,64 Prozent auf 9,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fukuvi Chemical Industry 10,05 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at