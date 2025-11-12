Fukuyama Transporting informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fukuyama Transporting hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,76 JPY gegenüber 45,81 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,12 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 73,07 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at