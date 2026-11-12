Fukuyama Transporting präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fukuyama Transporting veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 73,53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81,85 Milliarden JPY – ein Plus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fukuyama Transporting 76,12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at