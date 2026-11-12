|
12.11.2026 06:31:28
Fukuyama Transporting präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fukuyama Transporting veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 73,53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,76 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81,85 Milliarden JPY – ein Plus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fukuyama Transporting 76,12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!