Fukuyama Transporting: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fukuyama Transporting hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 299,71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fukuyama Transporting noch ein Gewinn pro Aktie von 104,42 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Fukuyama Transporting im vergangenen Quartal 85,95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fukuyama Transporting 82,03 Milliarden JPY umsetzen können.

