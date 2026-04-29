Fulcrum Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fulcrum Therapeutics ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fulcrum Therapeutics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD gegenüber -0,280 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at