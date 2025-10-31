Fulcrum Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fulcrum Therapeutics präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at