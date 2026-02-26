26.02.2026 06:31:29

Fulcrum Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fulcrum Therapeutics ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fulcrum Therapeutics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,31 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Fulcrum Therapeutics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.

Fulcrum Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,180 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

