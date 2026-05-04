Fulgent Genetics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fulgent Genetics hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fulgent Genetics ein Ergebnis je Aktie von -0,370 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 71,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at