Fulgent Genetics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fulgent Genetics äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fulgent Genetics ein Ergebnis je Aktie von -0,190 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Fulgent Genetics im vergangenen Quartal 83,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fulgent Genetics 76,2 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,970 USD. Im Vorjahr waren -1,410 USD je Aktie erzielt worden.

Fulgent Genetics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 322,67 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 283,47 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

