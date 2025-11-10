|
Fulgent Genetics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fulgent Genetics hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fulgent Genetics ein EPS von -0,480 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 84,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fulgent Genetics 71,7 Millionen USD umgesetzt.
