Fulgent Genetics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fulgent Genetics hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fulgent Genetics ein EPS von -0,480 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 84,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fulgent Genetics 71,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at