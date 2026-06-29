Full Circle Lithium: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Full Circle Lithium hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Full Circle Lithium ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Full Circle Lithium in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at