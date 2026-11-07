Full House Resorts Aktie

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WKN: A0D8KQ / ISIN: US3596781092

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07.11.2026 03:24:48

Full House Resorts: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Full House Resorts (NASDAQ:FLL) announced a 4.9% increase in quarterly revenue to $81.8 million, driven by expanding operations across its regional casino network. For long-term shareholders, the performance highlights how operational recalibrations in Colorado and regional growth in Illinois support underlying cash generation. Three key takeaways from management explain how these operational shifts impact long-term shareholders.

American Place in Illinois continues to expand top-line performance and adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA), demonstrating market share gains despite new regional competitors opening nearby.

Securing a new credit facility and third-party construction commitments leaves existing bond refinancing as the sole remaining structural requirement before major development begins on the permanent facility.

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