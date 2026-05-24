Born Aktie
ISIN: US0998631024
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24.05.2026 18:04:00
Full Retirement Age Is 67 for Everyone Born in 1960 or Later -- What That Costs You If You Claim Early
The Social Security Administration intends for all future retirees to claim benefits when they reach their full retirement age (or FRA) of 67 years old. But that's not your only option. You can file for Social Security retirement benefits as early as 62 years of age. Just know that filing before you reach your FRA will cost you. How much it will cost you depends on how close you are to your FRA. The table below details the reduction of your monthly benefit payment compared to what you would have received by waiting.Data source: Social Security Administration. You aren't limited to claiming in your exact birth month, however. The reduction is fine-tuned to adjust for any number of months after reaching the aforementioned ages that you file. The Social Security Administration can supply you with the exact amount of your payment, if you've got a specific date in mind to claim your retirement benefits.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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